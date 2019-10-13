İşte Somaspor - Altındağ Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Somaspor - Altındağ Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 8. Haftasında Soma Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı DENİZ KÜKREK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Soma Atatürk Stadı
Somaspor: Erkul Küçük, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Mustafa Şengül, Oğuzhan Nemli, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı
Teknik Direktör:
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Altındağ Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış, Doruk Ekin Fırat, Muzaffer Doğan, Barış Bozdilki, Yalçın Eycan Kaya, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Burak Balaban, Semih Oğuz, Bayram Can Alyurt, Fatih Karslı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: DENİZ KÜKREK, BEKİR ÖZÇELİK, MUHAMMET MUNİR DADI, DOĞUKAN YILDIRIM
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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