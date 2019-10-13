İşte Karacabey Belediyespor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Karacabey Belediyespor - Gölcükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 8. Haftasında Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı DAVUT DAKUL ÇELİK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı
Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Selçuk Kaban, Rasimcan Değirmenci, Sadık Arda Yılmaztürk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gölcükspor: Ali Mert Işık, Erdem Korkmaz Güner, Barış Şen, Furkan Özyapı, Barış Kazer, Evren Kilarci, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, İlyas Türengül, Oktay Pop
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: DAVUT DAKUL ÇELİK, KÜRŞATHAN AKIN, TANSU DOĞAN YILMAZ, SEFA CAN MERAL
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