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İşte Karacabey Belediyespor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE KARACABEY BELEDİYESPOR - GÖLCÜKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Karacabey Belediyespor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 8. haftasında Karacabey Belediyespor ile Gölcükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Karacabey Belediyespor - Gölcükspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Karacabey Belediyespor - Gölcükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 8. Haftasında Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı DAVUT DAKUL ÇELİK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Karacabey M.fehmi Gerçeker Stadı

Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Sergen İlhan, İlyas Yılmazer, Muhammet Fettahoğlu, Abuzer Gaffar Toplu, Gökhan Cingirt, Onur Özcan, Selçuk Kaban, Rasimcan Değirmenci, Sadık Arda Yılmaztürk

Teknik Direktör:

Gölcükspor: Ali Mert Işık, Erdem Korkmaz Güner, Barış Şen, Furkan Özyapı, Barış Kazer, Evren Kilarci, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, İlyas Türengül, Oktay Pop

Teknik Direktör:

Hakem: DAVUT DAKUL ÇELİK, KÜRŞATHAN AKIN, TANSU DOĞAN YILMAZ, SEFA CAN MERAL

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