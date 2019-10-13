İşte Darıca G.Birliği - Nazilli Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Darıca G.Birliği - Nazilli Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 8. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERDAR AKKOÇOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Darıca İlçe
Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Selman Sevinç, Ömer Demircan, Emre Pehlivan, Metin Güler, Ferhat Çoban, Emre Alan, Fahrettin Bıyıklı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Volkan Akyıldız, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, İsmail Oykun, Sergen Piçinciol, Burak Özbakır, Zekeriya Topayan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERDAR AKKOÇOĞLU, FETTAH YİĞİT, ÇAĞRI YILDIRIM, ERTUĞRUL YOLCU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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