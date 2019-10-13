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İşte Darıca G.Birliği - Nazilli Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DARICA G.BİRLİĞİ - NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Darıca G.Birliği - Nazilli Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 8. haftasında Darıca G.Birliği ile Nazilli Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Darıca G.Birliği - Nazilli Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Darıca G.Birliği - Nazilli Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 8. Haftasında Darıca İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERDAR AKKOÇOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Darıca İlçe

Darıca G.Birliği: Ali Alper Doğan, Mahmuthan Samet Acar, Berat Eyüpoğlu, Ahmet Özer, Selman Sevinç, Ömer Demircan, Emre Pehlivan, Metin Güler, Ferhat Çoban, Emre Alan, Fahrettin Bıyıklı

Teknik Direktör:

Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Volkan Akyıldız, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, İsmail Oykun, Sergen Piçinciol, Burak Özbakır, Zekeriya Topayan

Teknik Direktör:

Hakem: SERDAR AKKOÇOĞLU, FETTAH YİĞİT, ÇAĞRI YILDIRIM, ERTUĞRUL YOLCU

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