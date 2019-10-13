Çatalca Spor - Çankaya FK maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında Çatalca Spor ile Çankaya FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ABDURRAHMAN HAYMANA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Ömer Faruk Sezgin, Fırat Sezer, Gökhan Günel, Mustafa Çoşkun
Teknik Direktör:
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Çankaya FK: Burak Cengiz, Furkan Yıldırım, Mert Kurt, Mutlu İlengöz, Salih Sarıkaya, Mehmet İncebacak, Tolga Şahin, Veli Ortakcı, Caner Yılmaz, Cemre Atmaca, Ahmet Eren
Teknik Direktör:
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Hakem: ABDURRAHMAN HAYMANA, MEHMET MİTHAT LEVENT, MUHAMMED YILDIZ, SERHAT ÇELİK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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