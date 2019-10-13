İşte Manisaspor - Erzin Spor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Manisaspor - Erzin Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 8. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEVKET CAN ARSLAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Deniz Çörtlen, Burak Can Balcı, Bayram Büstaç, Cevdet Enes Varbil, Berk Cambaz, Ferit Cankut Özdek, Mert Uygun, Barış Güner, Samed Can Kaçar, Fatih Uludağ, Vahap Aydemir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Erzin Spor: Emrah Günaydın, Emre Baysal, Okan Salmaz, Nureddin Ersoy, Ali Sinan Gayla, Timur Bayram Özgöz, Berkant Taşkıran, Kaan Aşnaz, Y.Memişoğullarından, Ender Gör, Sefa Aktepe
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞEVKET CAN ARSLAN, MEHMET KURU, BAYKAL TUNA, KAAN KARA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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