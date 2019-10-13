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İşte Manisaspor - Erzin Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MANİSASPOR - ERZİN SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Manisaspor - Erzin Spor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında Manisaspor ile Erzin Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Manisaspor - Erzin Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Manisaspor - Erzin Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 8. Haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEVKET CAN ARSLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Deniz Çörtlen, Burak Can Balcı, Bayram Büstaç, Cevdet Enes Varbil, Berk Cambaz, Ferit Cankut Özdek, Mert Uygun, Barış Güner, Samed Can Kaçar, Fatih Uludağ, Vahap Aydemir

Teknik Direktör:

Erzin Spor: Emrah Günaydın, Emre Baysal, Okan Salmaz, Nureddin Ersoy, Ali Sinan Gayla, Timur Bayram Özgöz, Berkant Taşkıran, Kaan Aşnaz, Y.Memişoğullarından, Ender Gör, Sefa Aktepe

Teknik Direktör:

Hakem: ŞEVKET CAN ARSLAN, MEHMET KURU, BAYKAL TUNA, KAAN KARA

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