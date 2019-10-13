İşte Bandırmaspor - Sakaryaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Bandırmaspor - Sakaryaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı LÜTFULLAH ASLAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bandırma 17 Eylül
Bandırmaspor: Rıza Efendioğlu, Birhan Vatansever, Berat Satılmış, Erkan Taşkıran, Hüseyin Bak, Onur Akbay, Ali Kucık, Rıdvan Koçak, Batuhan Karadeniz, Zülküf Özer, İrfan Başaran
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Yaser Hacımustafaoğlu, Bekir İrtegün, Hacı Ömer Doğru, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: LÜTFULLAH ASLAN, KEREM CANDAŞ, EMRE DOĞU, YUSUF AYDIN
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