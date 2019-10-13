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İşte Bandırmaspor - Sakaryaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BANDIRMASPOR - SAKARYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Bandırmaspor - Sakaryaspor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Bandırmaspor ile Sakaryaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Bandırmaspor - Sakaryaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Bandırmaspor - Sakaryaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında Bandırma 17 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı LÜTFULLAH ASLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bandırma 17 Eylül

Bandırmaspor: Rıza Efendioğlu, Birhan Vatansever, Berat Satılmış, Erkan Taşkıran, Hüseyin Bak, Onur Akbay, Ali Kucık, Rıdvan Koçak, Batuhan Karadeniz, Zülküf Özer, İrfan Başaran

Teknik Direktör:

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Yaser Hacımustafaoğlu, Bekir İrtegün, Hacı Ömer Doğru, Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör:

Hakem: LÜTFULLAH ASLAN, KEREM CANDAŞ, EMRE DOĞU, YUSUF AYDIN

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