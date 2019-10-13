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Utaş Uşakspor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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UTAŞ UŞAKSPOR - EYÜPSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Utaş Uşakspor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Utaş Uşakspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Utaş Uşakspor - Eyüpspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Utaş Uşakspor - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında Uşak 1 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK OLCAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Uşak 1 Eylül

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Oğuzhan Yazıcı, Emre Demir, Kadir Ari, Ömer Akyörük, Seçkin Getbay, Abdullah Balıkçı, Alpay Koldaş, Feyyaz Aydil, Berat Çetinkaya, Mehmet Tuğrul Başkan

Teknik Direktör:

Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Gürcan Gözüm, Eren Taşkın, Harun Özcan, Muhammet Yeşil, Ali Aydın, Metehan Mertöz

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK OLCAR, VEDAT HOŞNAM, SERDAR OSMAN AKARSU, HAKAN BASIK

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