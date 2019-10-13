E.Velimeşespor - Kastamonuspor 1966 maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında E.Velimeşespor ile Kastamonuspor 1966 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Ergene Velimeşe Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SELİM ÖZEN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ergene Velimeşe Stadyumu
E.Velimeşespor: Gökhan Siverek, Ömer Alp Kulga, İbrahim Fatih Dilek, Onat Kutay Kurt, Mert Er Estik, Mustafa Öztürk, Savaş Tağa, Burhan Arman, S.Alper Bayülken, Eser Akbaş, M.Raşit Yöndem
Teknik Direktör:
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Kastamonuspor 1966: Recep Yılmaz, Doğanay Kılıç, İlyas Çakmak, Metincan Cici, Berkay Sefa Kara, Harun Aydın, İsmail Şahmalı, Faruk Öcal, Özgür Yılmaz, Alican Karadağ, Hakan Olkan
Teknik Direktör:
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Hakem: SELİM ÖZEN, YAKUP KEÇECİ, MEHMET ÖZER, ÖMER FARUK GÜLTEKİN
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