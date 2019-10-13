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E.Velimeşespor - Kastamonuspor 1966 maç kadroları belli oldu...
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E.VELİMEŞESPOR - KASTAMONUSPOR 1966 MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

E.Velimeşespor - Kastamonuspor 1966 maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında E.Velimeşespor ile Kastamonuspor 1966 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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E.Velimeşespor - Kastamonuspor 1966 maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında E.Velimeşespor ile Kastamonuspor 1966 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Ergene Velimeşe Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SELİM ÖZEN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ergene Velimeşe Stadyumu

E.Velimeşespor: Gökhan Siverek, Ömer Alp Kulga, İbrahim Fatih Dilek, Onat Kutay Kurt, Mert Er Estik, Mustafa Öztürk, Savaş Tağa, Burhan Arman, S.Alper Bayülken, Eser Akbaş, M.Raşit Yöndem

Teknik Direktör:

Kastamonuspor 1966: Recep Yılmaz, Doğanay Kılıç, İlyas Çakmak, Metincan Cici, Berkay Sefa Kara, Harun Aydın, İsmail Şahmalı, Faruk Öcal, Özgür Yılmaz, Alican Karadağ, Hakan Olkan

Teknik Direktör:

Hakem: SELİM ÖZEN, YAKUP KEÇECİ, MEHMET ÖZER, ÖMER FARUK GÜLTEKİN

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