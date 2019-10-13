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Pendikspor - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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PENDİKSPOR - AFJET AFYONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Pendikspor - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. haftasında Pendikspor ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Pendikspor - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Pendikspor - Afjet Afyonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. Haftasında Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Pendik Stadı

Pendikspor: Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Salim Farsak, Ahmet Yazar, Salim İyik, Ömer Can Sokullu, Mehmet Cinpir, Oktay Balcı, Mahmut Caner Alioğlu, Gökhan Lale, Mehmet Zahit Çınar

Teknik Direktör:

Afjet Afyonspor : Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç, Bayram Çetin, İsmet Benli, Aykut Uluç, Aykut Çift

Teknik Direktör:

Hakem: DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ, YAVUZ BAHADIR ORDU, CENGİZHAN ÖZTÜRK, EMRE KAAN ÇALIŞKAN

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