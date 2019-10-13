Pendikspor - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Pendikspor - Afjet Afyonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. Haftasında Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Pendik Stadı
Pendikspor: Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Salim Farsak, Ahmet Yazar, Salim İyik, Ömer Can Sokullu, Mehmet Cinpir, Oktay Balcı, Mahmut Caner Alioğlu, Gökhan Lale, Mehmet Zahit Çınar
Teknik Direktör:
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Afjet Afyonspor : Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç, Bayram Çetin, İsmet Benli, Aykut Uluç, Aykut Çift
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: DEMOKRAT ÖZGÜR GÜNEŞ, YAVUZ BAHADIR ORDU, CENGİZHAN ÖZTÜRK, EMRE KAAN ÇALIŞKAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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