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Sarıyer - İnegölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SARIYER - İNEGÖLSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sarıyer - İnegölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. haftasında Sarıyer ile İnegölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sarıyer - İnegölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Sarıyer - İnegölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. Haftasında Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak müsabakayı HASAN AVCI yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Alim Harlak, Özgür Çelik, Doğukan Emeksiz, Şahin Şafakoğlu, Mahmut Bilir, Kubilay Akyüz, Adem Koçak, Bertul Kocabaş, Bahri Can Avcı

Teknik Direktör:

İnegölspor: Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Cumhur Yılmaztürk, Ahmet Hakan Şahin, Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Çalışkan, Hacı Mustafa Karabulut, Şener Özcan, Uğur Daşdemir, Emre Öztürk, Yasin Görkem Arslan

Teknik Direktör:

Hakem: HASAN AVCI, HAKAN BETAŞ, EGEMEN SAVRAN, ERDEM TEMEL

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