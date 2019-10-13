Sarıyer - İnegölspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Sarıyer - İnegölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. Haftasında Yusuf Ziya Öniş Stadyumunda oynanacak müsabakayı HASAN AVCI yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Alim Harlak, Özgür Çelik, Doğukan Emeksiz, Şahin Şafakoğlu, Mahmut Bilir, Kubilay Akyüz, Adem Koçak, Bertul Kocabaş, Bahri Can Avcı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
İnegölspor: Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Cumhur Yılmaztürk, Ahmet Hakan Şahin, Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Çalışkan, Hacı Mustafa Karabulut, Şener Özcan, Uğur Daşdemir, Emre Öztürk, Yasin Görkem Arslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HASAN AVCI, HAKAN BETAŞ, EGEMEN SAVRAN, ERDEM TEMEL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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