İşte Erokspor - Karşıyaka maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Erokspor - Karşıyaka maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 8. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı EREN ÖZYEMİŞCİOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenler Stadı
Erokspor: Özgün Ali Köklü, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler, Abdurrahman Kuyucu, Alper Karaman, Şahin Fıstıkcı, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Melih Kabasakal, Halil Çelik
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Karşıyaka: Cenk Özbey, Görkem Ali Kınay, Mustafa Aşan, Doğukan İnci, Harun Atalay, Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci, Metin Peker, Erdoğan Açar, Anıl Çıracı, Muhammet Fatih Öztekin
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EREN ÖZYEMİŞCİOĞLU, AHMET OĞUZ YILMAZ, HARUN ÖZTEKİN, RECEP BAYSAL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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