﻿
İşte Erokspor - Karşıyaka maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE EROKSPOR - KARŞIYAKA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Erokspor - Karşıyaka maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 2. Grup 8. haftasında Erokspor ile Karşıyaka arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

211 Okunma

İşte Erokspor - Karşıyaka maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Erokspor - Karşıyaka maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 8. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı EREN ÖZYEMİŞCİOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenler Stadı

Erokspor: Özgün Ali Köklü, Sinan Morgil, Efe Can Çölbekler, Abdurrahman Kuyucu, Alper Karaman, Şahin Fıstıkcı, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Melih Kabasakal, Halil Çelik

Teknik Direktör:

Karşıyaka: Cenk Özbey, Görkem Ali Kınay, Mustafa Aşan, Doğukan İnci, Harun Atalay, Hakan Kuş, Mustafa Değirmenci, Metin Peker, Erdoğan Açar, Anıl Çıracı, Muhammet Fatih Öztekin

Teknik Direktör:

Hakem: EREN ÖZYEMİŞCİOĞLU, AHMET OĞUZ YILMAZ, HARUN ÖZTEKİN, RECEP BAYSAL

﻿

ETİKETLER #Karşıyaka
Fatsa Belediyespor - Karşıyaka sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Fatsa Belediyespor - Karşıyaka
Fatsa Belediyespor - Karşıyaka
Karşıyaka - 1877 Alemdağ Spor maç kadroları belli oldu...
Karşıyaka - 1877 Alemdağ Spor
Erbaaspor - Karşıyaka
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿