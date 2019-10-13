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Nevşehir Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Nevşehir Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 8. haftasında Nevşehir Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Nevşehir Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 8. haftasında Nevşehir Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Nevşehir Gazi Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ŞEVKET TEKER yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Nevşehir Gazi Stadı

Nevşehir Belediyespor: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Youssef Yeşilmen, Emre Gemici, Emre Fırtına, Onur Ural, Raif Uzuner, Tugay Yıldırım, Oktay Gümüş, Okan Duran

Teknik Direktör:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Alpay Aldemir, Ramazan Çavuş, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay

Teknik Direktör:

Hakem: ŞEVKET TEKER, KADİR GÜNAL, MELİH KURTULUŞ, ALİ TUNÇER

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