Nevşehir Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 8. haftasında Nevşehir Belediyespor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Nevşehir Gazi Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ŞEVKET TEKER yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Nevşehir Gazi Stadı
Nevşehir Belediyespor: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Youssef Yeşilmen, Emre Gemici, Emre Fırtına, Onur Ural, Raif Uzuner, Tugay Yıldırım, Oktay Gümüş, Okan Duran
Teknik Direktör:
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Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz, Alpay Aldemir, Ramazan Çavuş, Mustafa Pınar, Vedat Erçin, Ali Kemal Başaran, Selim Dağ, Deniz Işık, Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞEVKET TEKER, KADİR GÜNAL, MELİH KURTULUŞ, ALİ TUNÇER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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