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İşte Osmaniyespor FK - Muğlaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE OSMANİYESPOR FK - MUĞLASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Osmaniyespor FK - Muğlaspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 8. haftasında Osmaniyespor FK ile Muğlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Osmaniyespor FK - Muğlaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:30'da başlayacak Osmaniyespor FK - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 8. Haftasında 7 Ocak Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK FİLİK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 7 Ocak Stadı

Osmaniyespor FK: Alp Arda, Burak Kara, Kerim Bölük, Metehan Mimaroğlu, Buğrahan Baran, Deniz Karadeniz, Cihad Ateş, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Furkan Demir, Onur Kızıltaş

Teknik Direktör:

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Adem Aydın, Savaş Yorulmaz, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK FİLİK, MEHMET PEKMEZCİ, YASİN KILIÇ, İSA MAVİŞ TAZEGÜL

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