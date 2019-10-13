İşte Osmaniyespor FK - Muğlaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:30'da başlayacak Osmaniyespor FK - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 8. Haftasında 7 Ocak Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK FİLİK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 7 Ocak Stadı
Osmaniyespor FK: Alp Arda, Burak Kara, Kerim Bölük, Metehan Mimaroğlu, Buğrahan Baran, Deniz Karadeniz, Cihad Ateş, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Furkan Demir, Onur Kızıltaş
Teknik Direktör:
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Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Adem Aydın, Savaş Yorulmaz, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BURAK FİLİK, MEHMET PEKMEZCİ, YASİN KILIÇ, İSA MAVİŞ TAZEGÜL
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