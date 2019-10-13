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Tokatspor - Serik Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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TOKATSPOR - SERİK BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Tokatspor - Serik Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında Tokatspor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tokatspor - Serik Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında Tokatspor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Gaziosmanpaşa Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MEHMET GÜNGÖR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Gaziosmanpaşa Stadı

Tokatspor: Berkcan Aytaç, Emrah Taysı, Birkan Yılmaz, Muhammed Şükrü Arslan, Yunus Emre Yılmaz, Tahir Mert Uzunsakal, Ali Can Özer, Eray Uysal, Umut Eren Şenel, Cüneyt Çelik, Ahmet Arı

Teknik Direktör:

Serik Belediyespor: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Kaan Dorak, Sefa Durmuş, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Doğancan Aynacı, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent, Abdulsamet Burak, Güven Güneri

Teknik Direktör:

Hakem: MEHMET GÜNGÖR, ŞEFİK ÖNER, KAĞAN YILDIZLAR, SERDAR DEMİRKAYA

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