Tokatspor - Serik Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında Tokatspor ile Serik Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Gaziosmanpaşa Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MEHMET GÜNGÖR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Gaziosmanpaşa Stadı
Tokatspor: Berkcan Aytaç, Emrah Taysı, Birkan Yılmaz, Muhammed Şükrü Arslan, Yunus Emre Yılmaz, Tahir Mert Uzunsakal, Ali Can Özer, Eray Uysal, Umut Eren Şenel, Cüneyt Çelik, Ahmet Arı
Teknik Direktör:
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Serik Belediyespor: Orkun Özdemir, Taner Kahriman, Kaan Dorak, Sefa Durmuş, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Doğancan Aynacı, Burçin Yüksel, Erdi Taşkent, Abdulsamet Burak, Güven Güneri
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MEHMET GÜNGÖR, ŞEFİK ÖNER, KAĞAN YILDIZLAR, SERDAR DEMİRKAYA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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