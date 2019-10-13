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Sultanbeyli Bel. - Yeni Orduspor maç kadroları belli oldu...
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SULTANBEYLİ BEL. - YENİ ORDUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sultanbeyli Bel. - Yeni Orduspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Yeni Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sultanbeyli Bel. - Yeni Orduspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Yeni Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da 15 Temmuz Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem REŞAT ONUR COŞKUNSES yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: 15 Temmuz Stadyumu

Sultanbeyli Bel.: Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Muhammet Enes Erdem, Salih Gevençli

Teknik Direktör:

Yeni Orduspor: Gökhan Açıkgöz, Burak Özsoy, Hamit Yıldırım, Kemal Cingirt, Ömer İnan, Mert Efe Çölbeyi, Göksu Mutlu, Cantuğ Temel, Cevatcan Ekinci, Tevfik Doğukan Pala, Altan Kılıç

Teknik Direktör:

Hakem: REŞAT ONUR COŞKUNSES, ÇAĞRICAN PAZARCIKLI, HÜSEYİN AYCAN, ANIL ŞEN

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