68 Aksaray Belediye Spor - Şile Yıldızspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında 68 Aksaray Belediye Spor ile Şile Yıldızspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Dağılgan Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem TAYFUN SARI yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Dağılgan Stadı
68 Aksaray Belediye Spor: Serhat Velioğlu, Ömer Çiçek, Hakan Akman, Bora Yılmaz, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Muhammet Taha Şahin, Serkan Gürses, İbrahim Konuksever, Engin Tuna, Yusuf Avcılar
Teknik Direktör:
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Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Kerem Can Taşkara, Tahsin Hacımustafaoğlu, Emin Aladağ, Mürsel Civelek, Sadık Eren Yıldırım, Aytürk Halil Hocaoğlu, Semih Ergül
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TAYFUN SARI, MURATCAN ILGAZ, MUSTAFA BURAK DİLİTATLI, SAMET ŞAHİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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