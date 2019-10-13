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68 Aksaray Belediye Spor - Şile Yıldızspor maç kadroları belli oldu...
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68 AKSARAY BELEDİYE SPOR - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

68 Aksaray Belediye Spor - Şile Yıldızspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında 68 Aksaray Belediye Spor ile Şile Yıldızspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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68 Aksaray Belediye Spor - Şile Yıldızspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 8. haftasında 68 Aksaray Belediye Spor ile Şile Yıldızspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Dağılgan Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem TAYFUN SARI yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Dağılgan Stadı

68 Aksaray Belediye Spor: Serhat Velioğlu, Ömer Çiçek, Hakan Akman, Bora Yılmaz, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Muhammet Taha Şahin, Serkan Gürses, İbrahim Konuksever, Engin Tuna, Yusuf Avcılar

Teknik Direktör:

Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Kerem Can Taşkara, Tahsin Hacımustafaoğlu, Emin Aladağ, Mürsel Civelek, Sadık Eren Yıldırım, Aytürk Halil Hocaoğlu, Semih Ergül

Teknik Direktör:

Hakem: TAYFUN SARI, MURATCAN ILGAZ, MUSTAFA BURAK DİLİTATLI, SAMET ŞAHİN

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