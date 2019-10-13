Ankara Demirspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:30'da başlayacak Ankara Demirspor - Van BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında Tcdd Ankara Demirspor Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAKUP ÖZHAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Tcdd Ankara Demirspor
Ankara Demirspor: Kamil İçer, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Ayberk Altan, Ahmet Devret, Taner Koç, Emre Selen, Burak Öksüz, M.Tahir Babaoğlu
Teknik Direktör:
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Van BŞB: Soner Birinci, Batuhan Er, Serdar Cansu, Samet Cantürk, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Sıddık İstemi, Salih Şenbaş, Oktay Aydin, Barış Gök, Barış Sağır, Yakup Demir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YAKUP ÖZHAN, ADEM ŞAHAN, MAHMUT GÜLLE, ALİ YILMAZ
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