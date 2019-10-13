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Ankara Demirspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ANKARA DEMİRSPOR - VAN BŞB SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Ankara Demirspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Ankara Demirspor ile Van BŞB arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ankara Demirspor - Van BŞB sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:30'da başlayacak Ankara Demirspor - Van BŞB maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında Tcdd Ankara Demirspor Stadyumunda oynanacak müsabakayı YAKUP ÖZHAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tcdd Ankara Demirspor

Ankara Demirspor: Kamil İçer, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Ayberk Altan, Ahmet Devret, Taner Koç, Emre Selen, Burak Öksüz, M.Tahir Babaoğlu

Teknik Direktör:

Van BŞB: Soner Birinci, Batuhan Er, Serdar Cansu, Samet Cantürk, Ufukhan Bayraktar, Mehmet Sıddık İstemi, Salih Şenbaş, Oktay Aydin, Barış Gök, Barış Sağır, Yakup Demir

Teknik Direktör:

Hakem: YAKUP ÖZHAN, ADEM ŞAHAN, MAHMUT GÜLLE, ALİ YILMAZ

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