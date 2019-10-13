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Niğde Anadolu FK - Kırşehir Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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NİĞDE ANADOLU FK - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Niğde Anadolu FK - Kırşehir Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. haftasında Niğde Anadolu FK ile Kırşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Niğde Anadolu FK - Kırşehir Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 14:30'da başlayacak Niğde Anadolu FK - Kırşehir Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 8. Haftasında Niğde 5 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı TARIK GÜLDAL yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Niğde 5 Şubat

Niğde Anadolu FK: Metehan Yilmaz, Hakkı Yıldız, Atalay Gürel, Mustafa Emirhan Özyaşar, Berkin Taşkın, Muhammet Taha Tepe, Şahan Akyüz, Embiya Ayyıldız, Aykut Çolakoğlu, Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişci

Teknik Direktör:

Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Metin Aydın, Emrah Dağ, İlker Sayan, Ahmet Karadayı, Serhat Mermer, Oğuzhan Öztürk, Yaşar Çetin, Volkan Geyik, Onur Karakabak

Teknik Direktör:

Hakem: TARIK GÜLDAL, MERT BULUT, AHMET DEVECİ, METEHAN ALPAT

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