Halkbank 2-3 Spor Toto

İki takımın da değişik tertiplerdeki kadrolarını denedikleri müsabakanın setleri14-25, 25-20, 25-17, 26-28 ve 12-15 sona erdi. Maçın en skorer oyuncusu Spor Toto takımından Daudi Okello (30) olurken, Halkbank’ta Gökhan Gökgöz ve Metin Toy 13’er sayılık katkı yaptı. Gökhan Gökgöz 113, Metin Toy da saatte 109 kilometre hızla attıkları servislerle karşılayıcılara zor anlar yarattı.
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