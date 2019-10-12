Ağcabağ'dan flaş açıklamalar...

MKE Ankaragücü'nün kongre süreci ile ilgili detayları Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas,Güçlü Yorum programında Klasspor TV izleyicilerine aktarmıştı. Atlas, Murat Ağcabağ'ın adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Ağcabağ, Radyo Trafik'e canlı telefon bağlantısıyla bağlanarak sürece dair görüşlerini belirtti ve adaylığıyla ilgili soru işaretlerini cevaplandırdı.

Diğer seçimde delege olmadıkları için tüzük gereği yönetime giremediklerini ve şu an kendi delegeliğinin devam ettiğini, bazı arkadaşlarının ise delegeliği olmadığını belirten Ağcabağ, yayında şu açıklamalarda bulundu: " Başkanımızın talihsiz bir açıklaması vardı. O açıklamada yönetici başına 500 bin TL istediğini ve bu şartta delege yapabileceğini söylemişti. Türkiye'de böyle bir rakam hiçbir kulüpte görülmedi. Delege olunması için belli bir miktar para isteyebilir kulüpler. Ancak normali 850 TL gibi bir rakamdır tüzüğe göre. Ama bizden 500 bin TL istendi. 3 ay öncesinden beri yönetimin değişmesi, istifa edilmesi gerektiğini belirttik. Şu anda da aynısını söylüyoruz. Tribünlerle bu kadar gerilmenin bir anlamı yok. Şu anda tek aday benim delege problemi yoksa. Tabi bunun kulüp tarafından kabul görmesi gerekir. Delegeliklerin yapılması gerekir. Biz o salona girdiğimizde kazanacağımız kanaatindeyiz. Çok güzel 36 projemiz var. Benim için şampiyonluğun sürdürebilirliği çok önemli. Sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir bir başarı gerekli. "