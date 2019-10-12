Maça Çeyrek Kala'da neler konuşuldu?

Gençlerbirliği ile ilgili bölümde; "Gençlerbirliği, Galatasaray'a karşı galibiyeti kaçırdı. Berat, Fabricio'nun sakatlığında forma şansı buldu ve defansif özelliklerini sahaya yansıttı. Komplike bir futbolcu. Topsuz oyunda da başarılı olduğunu gösterdi. Antalyaspor maçı çok zor geçecek Gençlerbirliği adına. İyi kapanan ve merkezi kapatan bir takım. Kendi yarı alanında oyunu kabul eden ve hızlı kanatlara sahip bir takım. Gençlerbirliği 0,86 gol ortalaması ile oynayan ve ortalama 77 kez top kaybı yaşayan bir takım. Yarı sahasında çok az top kaybediyor başkent ekibi. Sio ligin en çok ofsayta düşen isimlerinden ve havadan hamlelerde çok zayıf. Candeias da ligin en çok top kaybeden futbolcularından" denildi.

Ankaragücü bölümünde; "Ankaragücü kongre sürecine gidiyor. Devre arasına kadar toplayabildiği kadar çok puan toplamalı. 0,86 gol ortalaması ile oynayan bir takım. Girdiği pozisyonları değerlendirmede Gençlerbirliği'ne göre daha başarılı. Sivasspor ters gelen bir takımdı ve 3-1 mağlup oldular. Sedat, Moke ve Faty üçlüsüyle sahada olmak Ankaragücü için dezavantaj oldu. Beşiktaş maçında iyi gitrmeyen bir Beşiktaş'a karşı oynayacaklar. Dorukhan'ın yaşadığı sakatlık bir avantaj başkent ekibi adına." denildi.

Keçiörengücü ve Osmanlıspor'un konuşulduğu dakikalarda; "Keçiörengücü, Aktepe avantajını kullanıyor ama artık galibiyet alması gerekiyor. Play-off'u zorlayacak bir ekip. Osmanlıspor ise düşme korkusu yaşayacak bir takım değil. Çok genç ve başarıya aç bir takım. Eric Ayuk'u ilerleyen dönemde daha iyi ekiplerde görebiliriz" vurgusu yapıldı.