Klasspor Tv, Türk Telekom antrenmanında

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapan ve 2'de 2 yapan Türk Telekom, haftasonu oynayacağı Fenerbahçe Beko maçına hazır. Klasspor Tv, Türk Telekom'un antrenmanını yakından takip etti.

Sezona çok iyi başladık

Türk Telekom'un kısa forvet mevkisinde oynayan oyuncusu Polat Kaya, "Sezona çok iyi başladık. 2'de 2 yaptık, önce Galatasaray sonra Afyon. Şimdi Fenerbahçe maçı var iyi hazırlandık. Geçen sezon ki tecrübeli kadro yerine bu sene daha genç bir kadroyuz ama geçen seneyi aratmadık. Daha enerjik ve dinamik bir kadro olduk. Geçen sezon ki kadromuz çok iyiydi ama bu sene ki kadromuz ilerleyen zamanlarda çok iyi yerlere gelecek. Bu sezon ki kadromuzla ilgili şüpheler vardı, ama iyi bir enerji yakalandı ve bunun da meyvesini aldık ilk 2 haftada. Avrupa'da da mücadele edeceğiz, derin bir kadromuz var. Başarılı sonuçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Geçen sene Fenerbahçe ile 6 kez oynadık, geçen sene Anadolu Efes'ten sonra en çok maç yapan takımız Fenerbahçe ile. Ankara'da oynanan maçlar her zaman dolu olmuştur. Türk Telekom'un Ankara'ya ihtiyacı var ve haftasonu basketbolseverleri Arena'ya davet ediyoruz" açıklamalarını yaptı.

Mücadeleci bir Telekom izleteceğiz

Türk Telekom'un uzun forvet mevkisinde oynayan tecrübeli oyuncusu Metin Türen, "Biraz daha genciz bu sene. Topa baskı yapan ve hızlı hücumlar yapan bir Telekom izleyecekler seyirciler. Geçen sezon çok tecrübeli bir takımdık ve Fenerbahçe'yi devirmiştik. Bu sene onun üstüne koymayı deneyeceğiz. Geçen hafta Afyon maçında iniş çıkış yaşayabileceğimizi gösterdik ama daha iyi takım olacağız. Buraya Euroleague şampiyonu geliyor, maça geleceklere mücadeleci bir Telekom izleteceğimizi söyleyebilirim" dedi.

Fenerbahçe koçuyla, takım yapılanmasıyla komplike bir takım

Türk Telekom başantrenörü Burak Gören ise maçla ilgili, "Klasspor, Ankara'ya sahip çıkan yer veren çok önemli bir kuruluş. Bizde hiç bir zaman korku olmadı. Geçen sene daha büyük kariyerli ve tecrübeli isimler vardı. Bu sene daha aç bir oyuncu grubumuz var. Türk oyuncularımız çok potansiyelliler. Yaz dönemini iyi geçirdik. Fenerbahçe takım yapılanmasıyla çok komplike bir takım. 6 maç oynadık geçen sene ve iyi tanıyoruz Fenerbahçe'yi. Dersimizi iyi çalışıp, cumartesi günü galip gelmek istiyoruz. 10 bin taraftar bekleniyor maçta. Geçen sene Arena'da az bir seyirciyle başlayıp sonra ortalama 5-6 bin taraftara oynadık. Galatasaray maçında da fena sayılmayacak bir seyirci ortalaması vardı. Cumartesi günü her anlamda keyifli bir maç izlettireceğiz. Kısa vadede planlar yapmıyoruz, uzun vadede oynadığı basketbol ile bir yerlere gelecek bir takıma sahibiz." açıklamalarını yaptı.

KLASSPOR ÖZEL