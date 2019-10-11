İşte TKBL ikinci hafta karşılaşmaları

İşte Türkiye Basketbol Federasyonu resmi sitesinden yayınlanan maç programı...
11 Ekim Cuma
18.00 Urla Belediyesi - Fenerbahçe Gelişim
12 Ekim Cumartesi
14.00 İstanbul Üniversitesi - Mardin Büyükşehir Başak
14.00 Bursa Büyükşehir - Edremit Bld. Güre
14.00 Antalya 07 Basketbol - Emlak Konut
15.00 Yalova VİP - Bayraklı Belediyesi
17.00 1881 Düzce Belediye - Botaş Gelişim
13 Ekim Pazar
14.00 Mersin Üniversitesi - Sakarya Yükseliş
17.00 Bosna 34 - Nesibe Aydın
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