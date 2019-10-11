Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi başlıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonunda ilk hafta karşılaşmaları, 12 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Ligde ilk hafta oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:
12 Ekim Cumartesi
14.00 Samsun Canik Belediye - Adana Basketbol
15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo - Beşiktaş TRC İnşaat
16.00 Botaş - OGM Ormanspor
17.00 İzmit Belediyespor - Birevim Elazığ İl Özel İdare
17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Hatay BŞB.
13 Ekim Pazar
15.15 Galatasaray - Çankaya Üniversitesi
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.