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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi başlıyor
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HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ BAŞLIYOR

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi başlıyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu açılıyor.

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 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonunda ilk hafta karşılaşmaları, 12 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Ligde ilk hafta oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:
12 Ekim Cumartesi
14.00 Samsun Canik Belediye - Adana Basketbol
15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo - Beşiktaş TRC İnşaat
16.00 Botaş - OGM Ormanspor
17.00 İzmit Belediyespor - Birevim Elazığ İl Özel İdare
17.30 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - Hatay BŞB.

13 Ekim Pazar
15.15 Galatasaray - Çankaya Üniversitesi

 

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