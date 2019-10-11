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Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20:00'DA

Mert Dokuzoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Maça Çeyrek Kala'nın bu akşamki konuğu scout Gökalp Metin olacak.

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 Yaklaşan maçların konuşulduğu ve Ankara takımlarının durumlarının masaya yatırıldığı Maça Çeyrek Kala, bugün 20:00'de Gazeteci Mert Dokuzoğlu sunumuyla sizlerle olacak.

Maça Çeyrek Kala'nın bu akşamki konuğu scout Gökalp Metin olacak.

https://goo.gl/XaPmpu

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