Spor Ankara'nın konuğu Ali Öcal'dı

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ve Klasspor TV haber muhabiri Merve Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu Spor Ankara'nın 6'ıncı bölümünde konuk Duayen Gazeteci Ali Öcal oldu.
Amatör sporun konuşulduğu tek program Spor Ankara'da amatör sporun sorunları masaya yatırıldı. Öcal geçmişte amatör sporla ilgili yazdığı gazeteleri ekranlara taşıdı ve hala aynı problemleri yaşanıyor olmasından yakındı. AASKF ile TASKK arasında sürmekte olan hukuki süreçle ilgili de Klasspor TV izleyicilerini bilgilendiren Öcal, basının amatör sporun sorunlarına kayıtsız kalmasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Program sonuna doğru BAL, SAL ve Küme amatör Lig'leri ile ilgili de detaylı yorumlarda bulunan Öcal, izleyicilerden gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.
Programda tesis problemi, maçların erken saatlerde yapılması ve ekonomik problemler masaya yatırıldı
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