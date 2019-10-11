Erdem Özgenç altyapı oyuncularını mutlu etti

Gençlerbirliği’nin tecrübeli savunma oyuncusu Erdem Özgenç, aldığı hediyelerle Gençlerbirliği altyapı futbolcularını mutlu etti.

İlhan Cavcav Tesisleri’nde genç futbolcularla buluşan Erdem, futbolcularımıza maçlarda ve antrenmanlarda giyebilecekleri ayakkabılar hediye etti ve başarı diledi.

Mutlu olan genç sporcular, teknik direktör Mustafa Kaplan, altyapı antrenörleri Kürşad Koca, Serkan Atak ve Erdem Özgenç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.