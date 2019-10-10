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Tahkim Kurulu'ndan Osmanlıspor'a kötü haber
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TAHKİM KURULU'NDAN OSMANLISPOR'A KÖTÜ HABER

Tahkim Kurulu'ndan Osmanlıspor'a kötü haber

Osmanlıspor'un 3 puan silme cezası onandı.

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Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu'nun  vermiş olduğu puan silme cezalarına itirazları değerlendirdi. Tahkim Kurulu Osmanlıspor, Bursaspor, Uşakspor ve Sakaryaspor'un itirazlarını reddetti. Böylece 4 kulübün 3 puan puan silme cezaları onaylandı.

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