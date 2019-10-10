Milli arada hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah bölümünde sahada kuvvet çalışması yapan futbolcular, ısınma hareketleri ve kuvvet antrenmanının ardından dar alanda çift kale maç ile günün ilk bölümünü tamamladı. Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma antrenmanı yaptı. Yaklaşık doksan dakika süren akşam antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.