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Gençlerbirliği günü çift antrenmanla geçirdi
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GENÇLERBİRLİĞİ GÜNÜ ÇİFT ANTRENMANLA GEÇİRDİ

Gençlerbirliği günü çift antrenmanla geçirdi

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü çift antrenmanla geçirdi.

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Milli arada hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah bölümünde sahada kuvvet çalışması yapan futbolcular, ısınma hareketleri ve kuvvet antrenmanının  ardından dar alanda çift kale maç ile günün ilk bölümünü tamamladı. Akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma antrenmanı yaptı. Yaklaşık doksan dakika süren akşam antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.  

                                                                  

 
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