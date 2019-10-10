﻿
Ahmet Oğuz'dan şaşırtan istatistik
﻿
Site İçi Arama
﻿

AHMET OĞUZ'DAN ŞAŞIRTAN İSTATİSTİK

Ahmet Oğuz'dan şaşırtan istatistik

Gençlerbirliği'nin tecrübeli sağ beki Ahmet Oğuz, OPTA verilerine göre ligde ilk 7 haftada en çok ikili mücadele kazanan üçüncü futbolcu oldu.

415 Okunma

                       

Gördüğü kırmızı kartlar ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Ahmet Oğuz, 57 kez ikili mücadele kazanarak lig'de bu alanda ilk 3 isim arasında yer aldı. Tecrübeli savunmacıyı geçen iki isim 59 kez ile Poko ve 63 kez ile Jose Sosa oldu. 
Gençlerbirliği günü çift antrenmanla geçirdi
Gençlerbirliği'nin ofsayt rekortmeni Sio
C Blok'ta GB - GS maçı değerlendirildi
Haftanın Nabzı Gündemi Sarstı
C Blok bugün 20:00'da
Floyd'tan dikkat çeken paylaşım
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿