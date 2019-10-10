Ahmet Oğuz'dan şaşırtan istatistik

Gördüğü kırmızı kartlar ve gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Ahmet Oğuz, 57 kez ikili mücadele kazanarak lig'de bu alanda ilk 3 isim arasında yer aldı. Tecrübeli savunmacıyı geçen iki isim 59 kez ile Poko ve 63 kez ile Jose Sosa oldu.