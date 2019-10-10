Ankaragücü'ne dair her şey Güçlü Yorum'da konuşuldu

Klassspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Gazeteci Nihat Uçar'ın hazırlayıp sunduğu MKE Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum'da bu hafta MKE Ankaragücü'ne dair merak edilen her şey masaya yatırıldı.

Gazeteci Nihat Uçar, Sivasspor maçında MKE Ankaragücü'nün çok güzel mücadele ettiğini söylerken Atlas ise MKE Ankaragücü'nü ezen tek maçın Malatyaspor maçı olduğunu belirtti. Atlas ayrıca Orgil'in yerini dolduracak birinin olmadığını söyledi.

Maç değerlendirmelerinin ve MKE Ankaragücü'nün puan durumunun irdelendiği programda Atlas: "Yiğiner, transfer yasağını aşmak için 30 bin liraya yakın paraya ihtiyacımız var demişti. Futbolcuların alacağı da bekliyor. " dedi.

Kongre detaylarını da verildiği programda Bülent Atlas, Yiğiner'in kavgayla değil iknayla gideceğini ve Yiğiner'in son açıklamalarının onun ikna edilmeye hazır olduğunun sinyalini verdiğini belirtti. Ayrıca Atlas, Yiğiner'in yeni yönetimin maddi gücünün iyi ve sağlam bir bilgisinin olması gerektiğini söylediğini akatararak şeffaflık ve kurumsallığın önemli olduğunu vurguladı. Atlas, " Bu kulüp kimsenin malı değil" dedi. Yeni gelen yönetimden maddi istekler dışında beklentiler olmalaı diyen Atlas, Yiğiner'in Osman Gazi Kandaş'a sıcak baktığını, Murat Ağcabağ'a ise sıcak bakmadığını; fakat herkesle görüşmeye açık olduğunu izleyicileriyle paylaştı.