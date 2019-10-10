Çankaya'dan üst üste 2 galibiyet

ÇANKAYA FK TOPARLANDI
Lige iyi bir başlangıç yapamayan Çankaya FK, 68 Aksarayspor'u deplasmanda 1-0 yendikten sonra, hafta içi oynanan mücadelede de -4 ceza puanı bulunan ve ligde son sırada yer alan Manisaspor'u 2-1 ile geçti ve puanını 10'a yükseltti. Manisaspor, Bayram Büstaç'ın golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen başkent temsilcisi, Tolga Şahin ve Berk Cambaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 1 dakika içinde 2-1 öne geçti. Konuk ekip Manisaspor'da Okan Uğurlu kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Çankaya futbol kulübü, 2'de 2 yaparak puanını 10'a yükseltti.
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