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Spor Ankara bu akşam saat 20.00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Spor Ankara'nın bugünki konuğu Gazeteci Ali Öcal.

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Amatör futbolun konuşulduğu Merve Kılıç ve Murat Kandazoğlu'nun sunduğu Spor Ankara'nın bu akşamki konuğu amatör spor sevdalısı, duayen Ali Öcal... Kaçırmayın...

https://goo.gl/XaPmpu

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