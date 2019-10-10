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Gençlerbirliği'nin ofsayt rekortmeni Sio
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN OFSAYT REKORTMENİ SİO

Gençlerbirliği'nin ofsayt rekortmeni Sio

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta Özhan Yüksel Gençlerbirliği oyuncusu Sio hakkında önemli tespitlerde bulundular.

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 Gençlerbirliği'ni konuşulduğu tek program C Blok'un Gökhan Yüksel ve Özhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu 7inci bölümünde , Gençlerbirliği oyuncusu Giovanni Sio hakkında önemli çıkarımlarda bulunuldu.

 Sio'nun havadan gelen hamlelerde en verimsiz futbolcu olduğunu söyleyen Özhan Yüksel, çıkarttığı analizler sonucunda 15 ofsaytla Sio'nun maçın ofsayt rekortmeni olduğu tespitinde bulundu. Yüksel Sio'nun sabit forvet olduğunu söyledi.  Gökhan Yüksel ise Sio'nun ofsayttan kurtulmaya niyeti olmadığını söyledi.
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