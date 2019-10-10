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Etimesgut Belediyespor 1 - 2 Ankara Demirspor
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ETİMESGUT BELEDİYESPOR 1 - 2 ANKARA DEMİRSPOR

Etimesgut Belediyespor 1 - 2 Ankara Demirspor

TFF 2. Lig'in Ankara derbisinde yüzü gülen taraf Ankara Demirspor tarafı oldu.

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 TFF 2. Lig'in 7'inci haftasında  Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda yapılan Ankara derbisibnde kazanan Ankara Demirspor oldu.

 Etimesgut Belediyespor kendi sahasında 1 - 2 skorla mağlup oldu.

 Maçta 7 sarı kart gören Ankara Demirspor'da iki golü atan da M.Tahir Babaoğlu oldu. Etimesgut Belediyespor'a gol kazandıran isim ise Burak Çolak oldu.
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