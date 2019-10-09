İşte Cİ Group Buca - Çatalca Spor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Cİ Group Buca - Çatalca Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 7. Haftasında Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı AHMET BALKAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Buca Stadı
Cİ Group Buca: Ahmet Aktaş, Nihat Yılmaz, Mustafa Şen, Gökhan Erdöl, Ceyhun Demircan, Berke Bıyık, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Erhan Kurt, Bertuğ Başdemir, İsa Güler
Teknik Direktör:
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Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Burhanettin Çakırefe, Mehmet Mert Özkaptan, Fırat Sezer, Veli Uğur Kara, Mustafa Çoşkun
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: AHMET BALKAN, TURGUT EVRAN, NURETTİN TAŞKESEN, EMRE KÜÇÜK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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