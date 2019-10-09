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İşte Cİ Group Buca - Çatalca Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE Cİ GROUP BUCA - ÇATALCA SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Cİ Group Buca - Çatalca Spor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Cİ Group Buca ile Çatalca Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Cİ Group Buca - Çatalca Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Cİ Group Buca - Çatalca Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 7. Haftasında Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı AHMET BALKAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Buca Stadı

Cİ Group Buca: Ahmet Aktaş, Nihat Yılmaz, Mustafa Şen, Gökhan Erdöl, Ceyhun Demircan, Berke Bıyık, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Erhan Kurt, Bertuğ Başdemir, İsa Güler

Teknik Direktör:

Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Burhanettin Çakırefe, Mehmet Mert Özkaptan, Fırat Sezer, Veli Uğur Kara, Mustafa Çoşkun

Teknik Direktör:

Hakem: AHMET BALKAN, TURGUT EVRAN, NURETTİN TAŞKESEN, EMRE KÜÇÜK

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