Sakaryaspor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Sakaryaspor - Sivas Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. Haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz, Yaser Hacımustafaoğlu, Bekir İrtegün, Nuri Fatih Aydin, Ali Fırat Okur, Hacı Ömer Doğru, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Turgut Selim Özdemir, Ercüment Eray Ataklı, Gencay Erten, Burak Asan, Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Osman Bayrak, Şevki Çınar, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ, ALİ UĞURTAN DEMİRTAŞ, MURAT ERÖLMEZ, SERDAR AKKOÇOĞLU
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