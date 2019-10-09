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Sakaryaspor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SAKARYASPOR - SİVAS BELEDİYESPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Sakaryaspor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftasında Sakaryaspor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sakaryaspor - Sivas Belediyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Sakaryaspor - Sivas Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. Haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Özgür Kedikli, Abdulaziz Solmaz, Yaser Hacımustafaoğlu, Bekir İrtegün, Nuri Fatih Aydin, Ali Fırat Okur, Hacı Ömer Doğru, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör:

Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Turgut Selim Özdemir, Ercüment Eray Ataklı, Gencay Erten, Burak Asan, Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Osman Bayrak, Şevki Çınar, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ, ALİ UĞURTAN DEMİRTAŞ, MURAT ERÖLMEZ, SERDAR AKKOÇOĞLU

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