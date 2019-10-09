Afjet Afyonspor - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Afjet Afyonspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Zafer Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ÖMER TOLGA GÜLDİBİ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Zafer Stadı
Afjet Afyonspor : Doğan Ateş, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Ali Kılıç, Bayram Çetin, İsmet Benli, Aykut Uluç, Aykut Çift
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Gümüşhanespor: Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Cengiz Biçer, Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Burak Sarı, Mert Çakar, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, İlke Tankul, Ahmet Güven
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÖMER TOLGA GÜLDİBİ, MEHMET KAĞAN BİNGÜL, ONUR TANRIVERDİ, ENVER AYDIN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.