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Afjet Afyonspor - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...
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AFJET AFYONSPOR - GÜMÜŞHANESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Afjet Afyonspor - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Afjet Afyonspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Gümüşhanespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Afjet Afyonspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Zafer Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ÖMER TOLGA GÜLDİBİ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Zafer Stadı

Afjet Afyonspor : Doğan Ateş, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Mehmet Doğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Ali Kılıç, Bayram Çetin, İsmet Benli, Aykut Uluç, Aykut Çift

Teknik Direktör:

Gümüşhanespor: Fırat Arıkan, Mehmet Menderes Önkuzu, Cengiz Biçer, Raif Gündoğdu, Burak Demireğen, Burak Sarı, Mert Çakar, Sancar Yıldırım, Furkan Mızrak, İlke Tankul, Ahmet Güven

Teknik Direktör:

Hakem: ÖMER TOLGA GÜLDİBİ, MEHMET KAĞAN BİNGÜL, ONUR TANRIVERDİ, ENVER AYDIN

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