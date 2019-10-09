Tarsus İdman Yurdu - Pendikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Pendikspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. Haftasında Tarsus İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı ADNAN DENİZ KAYATEPE yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Tarsus İlçe
Tarsus İdman Yurdu: Mehmet Cansın Çiçek, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol, Yılmaz Can Taşkıran, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, Barış Türkmen, Sefa Durmuş, Onur Şirin
Teknik Direktör:
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Pendikspor: Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Salim Farsak, Ahmet Yazar, Salim İyik, Ömer Can Sokullu, Mehmet Cinpir, Oktay Balcı, Bekir Karadeniz, Mahmut Caner Alioğlu, Mehmet Zahit Çınar
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ADNAN DENİZ KAYATEPE, MERT BAYKAL, ENES BİROĞLU, OĞUZHAN ÇAKIR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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