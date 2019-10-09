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Tarsus İdman Yurdu - Pendikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TARSUS İDMAN YURDU - PENDİKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Tarsus İdman Yurdu - Pendikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tarsus İdman Yurdu - Pendikspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Pendikspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. Haftasında Tarsus İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı ADNAN DENİZ KAYATEPE yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tarsus İlçe

Tarsus İdman Yurdu: Mehmet Cansın Çiçek, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol, Yılmaz Can Taşkıran, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, Barış Türkmen, Sefa Durmuş, Onur Şirin

Teknik Direktör:

Pendikspor: Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Salim Farsak, Ahmet Yazar, Salim İyik, Ömer Can Sokullu, Mehmet Cinpir, Oktay Balcı, Bekir Karadeniz, Mahmut Caner Alioğlu, Mehmet Zahit Çınar

Teknik Direktör:

Hakem: ADNAN DENİZ KAYATEPE, MERT BAYKAL, ENES BİROĞLU, OĞUZHAN ÇAKIR

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