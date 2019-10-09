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Amed Sportif - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AMED SPORTİF - SAMSUNSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Amed Sportif - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Amed Sportif ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Amed Sportif - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Amed Sportif - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. Haftasında Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEREF TAŞTAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Diyarbakır Stadyumu

Amed Sportif: Yiğitcan Gölboyu, Muhlis İstemi, Bünyamin Yürür, Azad Kevin Odabaşı, Onur Alkan, M.Burak Taşdemir, Abdullah Çetin, Oğuz Özden, Abdulaziz Demircan, Hüseyin Yılmaz, Atakan Arslan

Teknik Direktör:

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guıdo Koçer, Atabey Çiçek, İlyas Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Bahattin Köse

Teknik Direktör:

Hakem: ŞEREF TAŞTAN, EMİN BARLAS, SERHAT SAĞIR, ÖMER FARUK TURTAY

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