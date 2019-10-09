Amed Sportif - Samsunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Amed Sportif - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. Haftasında Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEREF TAŞTAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Diyarbakır Stadyumu
Amed Sportif: Yiğitcan Gölboyu, Muhlis İstemi, Bünyamin Yürür, Azad Kevin Odabaşı, Onur Alkan, M.Burak Taşdemir, Abdullah Çetin, Oğuz Özden, Abdulaziz Demircan, Hüseyin Yılmaz, Atakan Arslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guıdo Koçer, Atabey Çiçek, İlyas Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Bahattin Köse
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ŞEREF TAŞTAN, EMİN BARLAS, SERHAT SAĞIR, ÖMER FARUK TURTAY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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