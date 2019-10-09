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Nazilli Belediyespor - Somaspor maç kadroları belli oldu...
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NAZİLLİ BELEDİYESPOR - SOMASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Nazilli Belediyespor - Somaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Nazilli Belediyespor ile Somaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Nazilli Belediyespor - Somaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Nazilli Belediyespor ile Somaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERDOĞAN ÖZKAYA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Nazilli İlçe

Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, İsmail Oykun, Tayfun Yanar, Burak Özbakır, Zekeriya Topayan, Yunus Ünsal

Teknik Direktör:

Somaspor: Erkul Küçük, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Ahmet Tamet, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Mustafa Şengül, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı

Teknik Direktör:

Hakem: ERDOĞAN ÖZKAYA, GÖKER EREL, SABRİ ÜSTÜNEL, ELİF KÖROĞLU

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İşte Bayrampaşa - Nazilli Belediyespor maçında ilk 11'ler
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