Nazilli Belediyespor - Somaspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Nazilli Belediyespor ile Somaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Nazilli İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERDOĞAN ÖZKAYA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Nazilli İlçe
Nazilli Belediyespor: Sinan Akgöl, Mehmet Ersavaş, Polat Güren, Ufukcan Engin, Sedat Cengiz, Aziz Kızılgün, İsmail Oykun, Tayfun Yanar, Burak Özbakır, Zekeriya Topayan, Yunus Ünsal
Teknik Direktör:
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Somaspor: Erkul Küçük, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Ahmet Tamet, Onur Ulaş, Ali Akkuş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Mustafa Şengül, Mehmet Uysal, Ömer Kavurkacı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERDOĞAN ÖZKAYA, GÖKER EREL, SABRİ ÜSTÜNEL, ELİF KÖROĞLU
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