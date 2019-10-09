İşte Halide Edip Adıvarspor - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Nevşehir Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 7. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı EREN GÖKMEN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Hakan Akbaş, Yener Demirci, Gökhan Korkmaz, Hüseyin Afkan, Dursun Türk, Gökhan Berkay Yıldız, Erman Taşkın, Furkan Mehmet Tuncer, Fevzi Can Bozkuş, Evren Özyiğit
Teknik Direktör:
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Nevşehir Belediyespor: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Youssef Yeşilmen, Ergun Cengiz, Muhammed Emin Balcılar, Onur Ural, Alper Yener, Tugay Yıldırım, Oktay Gümüş, Okan Duran
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EREN GÖKMEN, MERT TÜRK, SİNAN GÜNAYDIN, UGURCAN GÖKLER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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