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İşte Halide Edip Adıvarspor - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE HALİDE EDİP ADIVARSPOR - NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Halide Edip Adıvarspor - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Nevşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Halide Edip Adıvarspor - Nevşehir Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Nevşehir Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 7. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı EREN GÖKMEN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Hakan Akbaş, Yener Demirci, Gökhan Korkmaz, Hüseyin Afkan, Dursun Türk, Gökhan Berkay Yıldız, Erman Taşkın, Furkan Mehmet Tuncer, Fevzi Can Bozkuş, Evren Özyiğit

Teknik Direktör:

Nevşehir Belediyespor: Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Tolgahan Mulla Çiçek, Youssef Yeşilmen, Ergun Cengiz, Muhammed Emin Balcılar, Onur Ural, Alper Yener, Tugay Yıldırım, Oktay Gümüş, Okan Duran

Teknik Direktör:

Hakem: EREN GÖKMEN, MERT TÜRK, SİNAN GÜNAYDIN, UGURCAN GÖKLER

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