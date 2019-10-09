﻿
Gölcükspor - Osmaniyespor FK maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÖLCÜKSPOR - OSMANİYESPOR FK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gölcükspor - Osmaniyespor FK maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Gölcükspor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

115 Okunma

Gölcükspor - Osmaniyespor FK maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Gölcükspor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem GÜRCAN HASOVA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Gölcük Şehir

Gölcükspor: Ali Mert Işık, Erdem Korkmaz Güner, Barış Şen, Furkan Özyapı, Barış Kazer, Evren Kilarci, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, İlyas Türengül, Oktay Pop

Teknik Direktör:

Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Kerim Bölük, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz, Cihad Ateş, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Furkan Demir, Onur Kızıltaş

Teknik Direktör:

Hakem: GÜRCAN HASOVA, MEHMET DURA, LEVENT YEŞİLYURT, NİHAT HARTLI

﻿

ETİKETLER #Gölcükspor
Pazarspor - Gölcükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Pazarspor - Gölcükspor
Gölcükspor - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Gölcükspor - Diyarbekirspor
Gölcükspor - Diyarbekirspor
Darıca G.Birliği - Gölcükspor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿