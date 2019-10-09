Gölcükspor - Osmaniyespor FK maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Gölcükspor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem GÜRCAN HASOVA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Gölcük Şehir
Gölcükspor: Ali Mert Işık, Erdem Korkmaz Güner, Barış Şen, Furkan Özyapı, Barış Kazer, Evren Kilarci, Kadir Turhan, Akın Karaaslan, İsmail Yüksek, İlyas Türengül, Oktay Pop
Teknik Direktör:
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Osmaniyespor FK: Alp Arda, Ahmet Baykal, Kerim Bölük, Metehan Mimaroğlu, Hamit Bayraktar, Deniz Karadeniz, Cihad Ateş, Taşkın Kartal, Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Furkan Demir, Onur Kızıltaş
Teknik Direktör:
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Hakem: GÜRCAN HASOVA, MEHMET DURA, LEVENT YEŞİLYURT, NİHAT HARTLI
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