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İşte Muğlaspor - Pazarspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MUĞLASPOR - PAZARSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Muğlaspor - Pazarspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 7. haftasında Muğlaspor ile Pazarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Muğlaspor - Pazarspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Muğlaspor - Pazarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 7. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı OZAN ERGÜN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Muğla Atatürk Std.

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Mustafa Acar, Adem Aydın, Savaş Yorulmaz, Ramazan Özkabak, Anıl Yıldırım, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan

Teknik Direktör:

Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Fahri Utku Öçalmaz, Mehmet Aytemiz, Fatih Ergen, Can Muhammet Vural, Onur Civelek, Volkan Can, Mücahit Çakır, Cevat Kuy, Aykut Civelek

Teknik Direktör:

Hakem: OZAN ERGÜN, EMRAH AKKAYA, ENES BERK GÜÇLÜ, ARMAĞAN ÇIBIK

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