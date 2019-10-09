İşte Muğlaspor - Pazarspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Muğlaspor - Pazarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 7. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı OZAN ERGÜN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Muğla Atatürk Std.
Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Mustafa Acar, Adem Aydın, Savaş Yorulmaz, Ramazan Özkabak, Anıl Yıldırım, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan
Teknik Direktör:
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Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Fahri Utku Öçalmaz, Mehmet Aytemiz, Fatih Ergen, Can Muhammet Vural, Onur Civelek, Volkan Can, Mücahit Çakır, Cevat Kuy, Aykut Civelek
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: OZAN ERGÜN, EMRAH AKKAYA, ENES BERK GÜÇLÜ, ARMAĞAN ÇIBIK
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