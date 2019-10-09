İşte Silivrispor - Yomraspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Silivrispor - Yomraspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 7. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MEHMET TERECE yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Silivrispor: Burak Kapan, Deniz Bağlan, Sercan Besler, Emrah Bedir, Akın Açık, Evren Eren Elmalı, Enver Yıldız, Oğuz Yavuz, Barış Dillioğlu, Emin Altunay, Bülent Demir
Teknik Direktör:
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Yomraspor: Mehmetcan Köse, Semih Durmuş, Zafer Ergün, Ali Özgür Basa, Uğur Durmuş, Şenol Özyurt, Münür Satılmış, Tunahan Dikişci, Engin Berk Nebioğlu, Hüseyin Sürmeneli, Kaan Güdü
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MEHMET TERECE, NURETTİN ÇİÇEK, MEHMET SIRAÇ AKPINAR, ENGİN ATMACA
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