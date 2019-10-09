Şile Yıldızspor - Anagold 24Erzincanspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Şile Yıldızspor - Anagold 24Erzincanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 7. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YÜCEL BÜYÜK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şile Stadı
Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Tahsin Hacımustafaoğlu, Emin Aladağ, Mürsel Civelek, Furkan Külekci, Fuat Bavuk, Sadık Eren Yıldırım, Aytürk Halil Hocaoğlu, Semih Ergül
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Anagold 24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Yusuf Orhan, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Ali Öztürk, Erdi Kasapoğlu, Emre Turan, Hüseyin Erol, Osman Şahin, Mümin Talip Pazarlı, Tugay Kırcalı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YÜCEL BÜYÜK, ERTAN BAŞDAĞ, MEHMET ŞENKAYA, MURAT KASAP
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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