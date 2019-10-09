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Şile Yıldızspor - Anagold 24Erzincanspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ŞİLE YILDIZSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Şile Yıldızspor - Anagold 24Erzincanspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Şile Yıldızspor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Şile Yıldızspor - Anagold 24Erzincanspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Şile Yıldızspor - Anagold 24Erzincanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 7. Haftasında Şile Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı YÜCEL BÜYÜK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şile Stadı

Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Tahsin Hacımustafaoğlu, Emin Aladağ, Mürsel Civelek, Furkan Külekci, Fuat Bavuk, Sadık Eren Yıldırım, Aytürk Halil Hocaoğlu, Semih Ergül

Teknik Direktör:

Anagold 24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Yusuf Orhan, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Ali Öztürk, Erdi Kasapoğlu, Emre Turan, Hüseyin Erol, Osman Şahin, Mümin Talip Pazarlı, Tugay Kırcalı

Teknik Direktör:

Hakem: YÜCEL BÜYÜK, ERTAN BAŞDAĞ, MEHMET ŞENKAYA, MURAT KASAP

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İşte Anagold 24Erzincanspor - Erzin Spor maçında ilk 11'ler
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