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Tuzlaspor - Niğde Anadolu FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TUZLASPOR - NİĞDE ANADOLU FK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Tuzlaspor - Niğde Anadolu FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftasında Tuzlaspor ile Niğde Anadolu FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tuzlaspor - Niğde Anadolu FK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Tuzlaspor - Niğde Anadolu FK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. Haftasında Tuzla Belediye Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK PAKKAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tuzla Belediye Sahası

Tuzlaspor: Bayram Olgun, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Murat Yılmaz, Mehmet Özdıraz, Muhammed Akarslan, Erdinç Pekgöz, Umut Sönmez, Kemal Tokak, Gökhan Çıra

Teknik Direktör:

Niğde Anadolu FK: Enis Durak, Metehan Yilmaz, Atalay Gürel, Mustafa Emirhan Özyaşar, Berkin Taşkın, Kadir Yurttadur, Muhammet Taha Tepe, Şahan Akyüz, Aykut Çolakoğlu, Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişci

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK PAKKAN, VURAL GÜL, ÇAĞLAR MEHMET ULUDAĞ, ALPER AKARSU

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