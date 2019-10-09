İşte Eyüpspor - E.Velimeşespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Eyüpspor - E.Velimeşespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. Haftasında Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SAİT TUZCU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Pendik Stadı
Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Uğur Mustafa Türk, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Gürcan Gözüm, Eren Taşkın, Harun Özcan, Muhammet Yeşil, Ali Aydın
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
E.Velimeşespor: Gökhan Siverek, Ömer Alp Kulga, İbrahim Fatih Dilek, Onat Kutay Kurt, Mert Er Estik, Mustafa Öztürk, Savaş Tağa, Burhan Arman, S.Alper Bayülken, Eser Akbaş, M.Raşit Yöndem
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SAİT TUZCU, UĞUR AKALP, ÇAĞLAR ÖZTÜRK, ÖMER KOCABEY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.