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İşte Eyüpspor - E.Velimeşespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE EYÜPSPOR - E.VELİMEŞESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Eyüpspor - E.Velimeşespor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftasında Eyüpspor ile E.Velimeşespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Eyüpspor - E.Velimeşespor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Eyüpspor - E.Velimeşespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. Haftasında Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SAİT TUZCU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Pendik Stadı

Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Uğur Mustafa Türk, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Gürcan Gözüm, Eren Taşkın, Harun Özcan, Muhammet Yeşil, Ali Aydın

Teknik Direktör:

E.Velimeşespor: Gökhan Siverek, Ömer Alp Kulga, İbrahim Fatih Dilek, Onat Kutay Kurt, Mert Er Estik, Mustafa Öztürk, Savaş Tağa, Burhan Arman, S.Alper Bayülken, Eser Akbaş, M.Raşit Yöndem

Teknik Direktör:

Hakem: SAİT TUZCU, UĞUR AKALP, ÇAĞLAR ÖZTÜRK, ÖMER KOCABEY

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