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İşte Yeni Çorumspor - Bak SK maçında ilk 11'ler
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İŞTE YENİ ÇORUMSPOR - BAK SK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Yeni Çorumspor - Bak SK maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında Yeni Çorumspor ile Bak SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Yeni Çorumspor - Bak SK maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Yeni Çorumspor - Bak SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. Haftasında Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı LEVENT BALCI yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.turhan Kılıççıoğlu

Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Bodur, Kerem Çağatay, Oğuz Mataracı, Kıvanç Kaya, Ferdi Konak, Mikail Albayrak, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Murathan Buruş

Teknik Direktör:

Bak SK: Abdullah Çelik, Süleyman Özdamar, Ahmet Sun, Muhammed Burak Çelik, Suat Kaya, Bora Taşdemir, Bilal Aziz Özer, Tolgahan Erbay, Eyüp Poyraz, Taha Ayan, Hazarhan Karaca

Teknik Direktör:

Hakem: LEVENT BALCI, HÜSEYİN KIVANÇ DURMAZ, GÜNER MUMCU TAŞTAN, ALKAN PARSAK

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