İşte Yeni Çorumspor - Bak SK maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Yeni Çorumspor - Bak SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. Haftasında Dr.turhan Kılıççıoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı LEVENT BALCI yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.turhan Kılıççıoğlu
Yeni Çorumspor: Onur Tekin, Mert Ilıman, Osman Bodur, Kerem Çağatay, Oğuz Mataracı, Kıvanç Kaya, Ferdi Konak, Mikail Albayrak, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Murathan Buruş
Teknik Direktör:
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Bak SK: Abdullah Çelik, Süleyman Özdamar, Ahmet Sun, Muhammed Burak Çelik, Suat Kaya, Bora Taşdemir, Bilal Aziz Özer, Tolgahan Erbay, Eyüp Poyraz, Taha Ayan, Hazarhan Karaca
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: LEVENT BALCI, HÜSEYİN KIVANÇ DURMAZ, GÜNER MUMCU TAŞTAN, ALKAN PARSAK
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