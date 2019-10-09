İnegölspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak İnegölspor - Şanlıurfaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. Haftasında İnegöl İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İnegöl İlçe Stadı
İnegölspor: Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Tayfun Pektürk, Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Çalışkan, Hacı Mustafa Karabulut, Şener Özcan, Uğur Daşdemir, Abdullah Balıkuv, Bilal Özdemir, Yasin Görkem Arslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, İbrahim Halil Durmuş, Mehmet Halil Daniş, Veysel Sönmezsoy, Sercan Kaya, Seyfettin Büyükkılıç, Ali Eren Demirkol, Onur Demir, Fevzi Özkan, Rıdvan Bingöl, İbrahim Canlıka
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY, SALİM ŞANLIER, ŞENOL BEKTAŞ, FEVZİ ERDEM AKBAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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