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İnegölspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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İNEGÖLSPOR - ŞANLIURFASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İnegölspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftasında İnegölspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İnegölspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak İnegölspor - Şanlıurfaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. Haftasında İnegöl İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İnegöl İlçe Stadı

İnegölspor: Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Tayfun Pektürk, Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Çalışkan, Hacı Mustafa Karabulut, Şener Özcan, Uğur Daşdemir, Abdullah Balıkuv, Bilal Özdemir, Yasin Görkem Arslan

Teknik Direktör:

Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, İbrahim Halil Durmuş, Mehmet Halil Daniş, Veysel Sönmezsoy, Sercan Kaya, Seyfettin Büyükkılıç, Ali Eren Demirkol, Onur Demir, Fevzi Özkan, Rıdvan Bingöl, İbrahim Canlıka

Teknik Direktör:

Hakem: ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY, SALİM ŞANLIER, ŞENOL BEKTAŞ, FEVZİ ERDEM AKBAŞ

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